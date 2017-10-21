БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Успешным окажется обращение в органы власти.

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