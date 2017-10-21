Полиция нашла мать забытой в Бельцах девочки

Полиция нашла мать четырехлетней девочки, которую в четверг забыли в Бельцком парке развлечений.

Женщину допросили, однако дочь ей не отдали - возвращать ли малышку семье, решат органы опеки.

Выяснилось, что мать девочки сожительствует с уроженцем села Фундурий Векь Глодянского района. Он и забыл ребенка в парке Бельц, куда приехал пообщаться и выпить с друзьями.



У женщины есть еще один ребенок, который живет с биологическим отцом.