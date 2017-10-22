На Британию обрушился шторм "Брайан"

Шторм "Брайан" обрушился на Британию сильным ветром и высокими волнами. Впрочем, ожидалось, что удар стихии будет еще сильнее.

Порывы ветра скоростью до 112 км/ч были зафиксированы в субботу утром, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений, отключений электроэнергии и проблем с транспортным сообщением.

Предупреждения "желтого" уровня о сильном ветре действуют в районе Уэльса, юга и центра Англии. По всей Англии действуют семь предупреждений о возможных затоплениях, столько же предупреждений были выпущены и в Уэльсе.

Ранее на этой неделе три человека погибли, а сотни тысяч людей - в основном в Ирландии - остались без электричества после того, как ураган "Офелия", ослабевший до уровня шторма, обрушился на Британские острова.

Сильный ветер и высокие волны из-за нового шторма достигли западного побережья Ирландии накануне вечером. Порывы ветра достигали скорости 130 км/час, сообщали ирландские синоптики, в некоторых районах сообщалось о подтоплениях из-за поднявшегося уровня воды в реке Шаннон.

Власти выпустили "оранжевое" предупреждение - второе по уровню опасности - для семи ирландских округов и посоветовали автомобилистам быть внимательными, поскольку деревья, ослабленные еще прошлым штормом, могут упасть, передает ВВС.