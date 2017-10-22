Глава правительства Каталонии отказался принимать план Мадрида

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион не приемлет план Мадрида по введению прямого управления. Он назвал эти планы наихудшей атакой на демократию со времен диктатуры генерала Франко, при которой Каталония была лишена автономного статуса.

Планы премьер-министра Испании Мариано Рахоя предусматривают смещение каталонских лидеров и ограничение полномочий местного парламента, напоминает ВВС.

По словам Пучдемона, испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога. Он также призвал созвать заседание парламента, чтобы обсудить ответные меры.

Ранее глава парламента Каталонии Карме Форкадел назвала действия правительства Испании попыткой государственного переворота. По словам Форкадел, она "не позволит Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократичным".

Обратившись к гражданам европейских стран на английском языке, Пучдемон добавил, что основополагающие ценности Европейского союза оказались под угрозой в Каталонии.

В субботу в Барселоне состоялся митинг, на котором, по данным местной полиции, собралось 450 тысяч человек. Участники акции скадировали слова "свобода" и "независимость".

Утром в субботу Совет министров Испании собрался на экстренное заседание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой Мадрид может приостановить автономный статус Каталонии.

По итогам заседания премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью, чтобы "восстановить законность" после прошедшего 1 октября референдума о независисмости, большинство участников которого, по данным каталонских властей, высказались за отделение от Испании.