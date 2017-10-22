Женщину из Страшенского района избил сын

Жительницу села Ворничены Страшенского района жестоко избил собственный сын. Случилось это в четверг вечером, в больницу пострадавшую доставили на следующий день - скорую вызвала соседка.

Женщина рассказала, что у сына - психические расстройства и он злоупотребляет алкоголем: "Бил меня кулаками по лицу. Мне стало плохо, я не могла двигаться. Такое бывало и раньше - он скандалил и бил меня".



По словам врачей, состояние пациентки - стабильное, но реабилитационный период будет долгим. У нее множество ушибов и сломана челюсть.



"Нужна операция по исправлению смещенных костных фрагментов. Период восстановления займет от четырех до шести недель", - рассказал хирург Григоре Галбур.



Жители села подтверждают - парень избивал мать и раньше.

После последнего случая он скрылся. Полиция открыла уголовное дело.



"Он уже был судим за насилие в семье, стоит у нас на учете", - отметил сотрудник ИП Старшен Иван Бежан.



Наказание агрессору назначат в зависимости от тяжести нанесенных травм.



