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Штрафы за костры: экологи начали сезонные проверки
// фото: АиФ-Украина
14:27, 22 Oct 2017
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Экологи начали сезонные проверки, чтобы предупредить сжигание опавшей листы и напомнить, что при сгорании листьев в воздухе повышается содержание угарного газа, тяжелых металлов и других вредных веществ. А это чревато респираторными заболеваниями и аллергией.

"Сжигание листьев не только наносит вред здоровью, но и бьет по семейному бюджету. Штраф за сжигание опавшей листвы для физических лиц составляет от 600 до тысячи 200 леев, для юридических - от четырех с половиной до девяти тысяч леев. Загрязнение воздуха - проблема, важная для всех", - заявил глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ. 

Специалисты подчеркивают - листья можно утилизировать с пользой. 

"Опавшие листья, срезанные ветки и вырубленные деревья можно передать фирмам, которые производят топливные брикеты и пеллеты. Многие собирают листву и делают компост", - добавил глава управления Экологической инспекции Нелиан Кэпэцинэ. 

По данным Государственной экологической инспекции, в прошлом году за сжигание отходов выписали три тысячи штрафов на общую сумму миллион 700 тысяч леев. Треть этого числа - традиционно штрафы за поджог опавших листьев.





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