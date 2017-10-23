Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур примет участие в работе средиземноморской конференции ОБСЕ, которая пройдет 23-25 октября в Палермо (Италия).
На полях конференции запланировано обсуждение актуальных вопросов о мигрантах и беженцах в средиземноморский регион, что заботит Европейский союз, передает moldovanews.md
Глава молдавского внешнеполитического ведомства выступит с докладом о влиянии миграции на события в плане европейской и региональной безопасности.
Участие заместителя премьер-министра Молдовы в Средиземноморской конференции послужит поводом для представления национальной оценки в Партнерстве по мобильности, которая обеспечивает политическую основу для сотрудничества с ЕС в области миграции.
Глава МИДЕИ проведет переговоры с коллегами и другими иностранными должностными лицами в целях укрепления диалога между Республикой Молдова и ее партнерами.
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с автомобилем.
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Но не принимайте все так близко к сердцу.
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Перегрузки чреваты нервным срывом.
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Успешным окажется обращение в органы власти.
День хорош для деловых начинаний. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Пришло время пожинать плоды.
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятна новая романтическая связь.
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Успешны знакомства и поездки.
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Не будьте неблагодарными.