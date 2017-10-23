Участие заместителя премьер-министра Молдовы в Средиземноморской конференции послужит поводом для представления национальной оценки в Партнерстве по мобильности, которая обеспечивает политическую основу для сотрудничества с ЕС в области миграции.

Глава МИДЕИ проведет переговоры с коллегами и другими иностранными должностными лицами в целях укрепления диалога между Республикой Молдова и ее партнерами.