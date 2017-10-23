В Регламент выдачи удостоверяющих личность документов Молдовы внесен пункт, где описаны случаи, когда претенденту могут отказать в получении паспорта. В некоторых ситуациях в Молдове могут отказать гражданину в выдаче документов, удостоверяющих его личность. Соответствующие поправки внесены правительством в Регламент о выдаче удостоверяющих личность документов и учете жителей страны.
Как уточняется в положении 14/2, "запрос на выдачу документов, удостоверяющих личность, может быть отклонен, если претендент представил ложную информацию или документов, которые он принес, недостаточно, они содержат несоответствия, недействительны или фальшивые".
В тексте также поясняется, что данное положение не распространяется на тот документ, чей срок годности истек и который человек пришел менять.
"Запрос на выдачу загранпаспорта гражданина Республики Молдовы или документа на поездку отклоняется, если право претендента на свободное пересечение границы приостановлено", — говорится в тексте Регламента.
Необоснованный отказ выдать удостоверяющий личность документ можно опротестовать по Закону "Об административном суде".
Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20171021/15188163/moldova-pasport-otkaz-reglament.html
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW