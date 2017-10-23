Молдавские власти попросили увеличить тарифные квоты на экспорт в страны ЕС

Республика Молдова обратилась к европейским партнерам с просьбой рассмотреть возможность увеличения тарифных квот на ряд товаров и продуктов, которые экспортируются в ЕС. Как сообщает министерство экономики и инфраструктуры, обращение включало запрос об увеличении квот на пшеницу, ячмень, кукурузу, сахар, этиловый спирт. Запрос был сделан во время заседания Комитета ассоциации Молдовы и ЕС по вопросам торговли, которое состоялось в Кишиневе.

Молдова мотивировала свою просьбу тем, что благодаря постоянной поддержке ЕС и структурной эволюции, которая происходит в последние годы в сельском хозяйстве, значительно вырос потенциал экспорта страны в области нескольких категорий товаров.

Молдавские власти попросили увеличить тарифные квоты экспорта на свежий виноград столовых сортов до 25 тысяч тонн, сливы - 20 тысяч тонн, черешню - 2 тысячи тонн, пшеницу - с 75 тысяч до 250 тысяч тонн, ячмень - с 70 тысяч до 100 тысяч тонн, кукурузу - с 130 тысяч до 250 тысяч тонн, сахар - с 37 400 тонн до 50 тысяч тонн, переработанные зерновые (алкоголь) - с 2,5 тысяч тонн до 15 тысяч тонн.

Европейские партнеры приветствовали прогресс, которого Молдова добилась в ключевых сферах, вытекающих из обязательств Молдовы по внедрению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Представители ЕС отметили, что все просьбы молдавских властей будут рассмотрены и, исходя из эволюции рынка ЕС, удовлетворены в пользу молдавских производителей.

Анализируя эволюцию двусторонних отношений между Республикой Молдовой и ЕС, участники встречи подчеркнули их положительную динамику, которая выражена в том числе и ростом молдавского экспорта на рынок ЕС. За первые восемь месяцев 2017 года Молдова экспортировала в ЕС товаров на 915 миллионов долларов США, что составляет 64,13% от общего объема экспорта. За три года внедрения DCFTA сумма достигла около 3,8 млрд долларов США.

И Молдова, и ЕС отметили, что в сфере двусторонних отношений существует неиспользованный потенциал, который может привести к 15-20%-му росту молдавского экспорта на рынок ЕС. Особенную роль в этом может сыграть экспорт животноводческой продукции.

Во время встречи была представлена инновационная платформа мониторинга и оценки внедрения Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Онлайн-платформа обеспечит пользователей легким доступом в режиме реального времени к достижениям в сфере внедрения Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В повестку дня заседания также был включен ряд тем, которые относятся к гармонизации молдавского законодательства в соответствии с нормами ЕС в области интеллектуальной собственности, госзакупок, торговли услугами, инфраструктуры качества и надзора за рынком, вопросам энергетики, связанным с торговлей, а также конкуренции.