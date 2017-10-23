В Швейцарии подросток напал на прохожих с топором

Вечером 22 октября 17-летний подросток, родом из Латвии, напал с топором на прохожих в швейцаркой коммуне Флумс.

По информации правоохранителей, парень атаковал местных жителей, возле почтового отделения, и ранив нескольких из них, скрылся на украденной машине, попав при этом в аварию.

Через некоторое время он появился возле заправки и продолжил совершать нападения. Прибывшая на АЗС полиция открыла огонь по злоумышленнику и ранила его. После этого юноша был арестован и доставлен в больницу, передает korrespondent.net.

Точное число и состояние пострадавших пока неизвестно. Мотивы нападавшего не сообщаются, однако полиция отмечает, что он действовал один и инцидент не имеет отношения к терроризму.