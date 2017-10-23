Сильные ветер и дожди ожидаются в Румынии

На большей части Румынии сегодня ожидаются сильные ветер и дожди.

Оранжевый код в связи с непогодой объявили в пяти уездах в центре и на северо-западе страны. А в 13 уездах Мунтении и Олтении - желтый код.

Предупреждения действуют до вечера. Местами ожидается до 40 литров осадков на квадратный метр.

Скорость ветра достигнет 70 километров в час. В горах выпадут смешанные осадки. Температура воздуха упадет до 10 градусов.