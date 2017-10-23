Третий за месяц заключенный умер в Одесском СИЗО

В Одесском СИЗО скончался третий за последний месяц заключенный – 43-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, арестант в связи с ухудшением состояния был доставлен в медчасть учреждения, где ему оказали неотложную помощь, которая, однако, не помогла.

По предварительным данным врачей, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.

По факту смерти мужчины начато уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины, передает korrespondent.net.

В начале октября в Одесском СИЗО с собой покончил 33-летний арестант. А 18 октября совершила самоубийство 28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего грудного ребенка.