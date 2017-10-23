Британия попросила отменить термин "беременная женщина"

Правительство Великобритании обратилось в ООН с предложением использовать вместо термина "беременная женщина" выражение "беременный человек", передает The Times.

Лондон ожидает, что изменения должны быть внесены в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, подписанный в 1976 году, передает korrespondent.net.

В частности, в документе сказано, что "беременная женщина" должна находиться под особой защитой, и ее нельзя подвергать смертной казни. Этот пункт Британия хочет подвергнуть корректуре, поскольку он игнорирует категорию беременных трансгендеров.

В то же время сообщается, что данная инициатива не получила отклика в местных феминистских кругах. А писательница Сара Дитум назвала ее и вовсе "оскорбительной", поскольку она "лишит женщину права называть себя женщиной под страхом быть заклейменной как фанатичка".