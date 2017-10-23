Сегодня, 23 октября, группа родителей провела в Кишинёве акцию протеста, требуя достойных гигиенических условий для детей в детских садах.
По словам главы ассоциации „Părinți Solidari” (Солидарные Родители) Аллы Ревенко, которую цитирует IPN, столичные детсады не обеспечены жидким мылом и туалетной бумагой. „Нам говорят, что из бюджета примэрии выделяется очень мало денег. Мы не знаем, как расходуются средства, но родителям говорят собирать деньги для приобретения этих товаров”, - сообщила Алла Ревенко.
Глава ассоциации „Părinți Solidari” также рассказала, что в сёлах на гигиенические товары для детсадов собирают примерно по 20 леев, а в столице эти суммы достигают 400 леев. „Родители не могут не участвовать в этих сборах средств, так как детям нечем мыть руки, а другие родители будут упрекать их в том, что они покупают мыло и для их детей”, - пояснила Алла Ревенко.
Одна из основательниц группы „Părinți Solidari” Юлия Назария сообщила о том, что организация запустила кампанию, посвящённую гигиене в детских садах, потому что это общая проблема. „К сожалению, даже в Кишинёве есть ванные комнаты, туалеты, находящиеся в плачевном состоянии. Дети имеют право на достойную ванную комнату. Мы пришли сюда с туалетной бумагой. Если мы всё равно ходим в детский сад с мылом и туалетной бумагой, то мы решили принести их и в примэрию. Надеемся, что местные избранники включат этот вопрос в повестку дня”, - сказала Юлия Назария.
Родительница Каролина Кириленко рассказала, что проблема с гигиеной в детсадах существует уже давно. „Мы стремимся стать европейской республикой, но пользуемся советскими нормативами. 31 год нормативы не менялись. В эти нормативы не была включена туалетная бумага. Не был сделан расчёт того, сколько требуется на одного ребёнка жидкого мыла, туалетной бумаги и т. д.”, - отметила Кириленко.
По словам организаторов акции, сумма, необходимая для решения проблем с гигиеной в детских садах, составляет 7 миллионов леев. После акции протеста у здания примэрии родители направились к Министерству просвещения, культуры и исследований и к Главному управлению образования, молодёжи и спорта, чтобы сообщить властям об этой же своей позиции.
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авторы DW