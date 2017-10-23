В Канаде сошел с рельсов поезд с нефтью

В округе Стерджен канадской провинции Альберта в воскресенье, 22 октября, сошел с рельсов поезд с нефтью, в результате этого жителей 46 домов эвакуировали. Об этом сообщает CBS.

Перевернулись 12 цистерн, передает korrespondent.net. Произошел разлив нефти. В связи с этим власти провели эвакуацию жителей 46 домов, расположенных рядом с путями. Их доставили в специальный центр.

После того, как установили, что разлив нефтепродуктов не угрожает здоровью граждан, им разрешили вернуться в свои дома.

Над очисткой местности от загрязнений работают экологические службы. Причину инцидента установит следствие.

Данных о пострадавших или поврежденном имуществе пока нет.