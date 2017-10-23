Японию захватил тайфун Лан. ВИДЕО

Тайфун Лан, захвативший Японию, убил уже как минимум двоих человек. Его скорость достигает – 216 км /час.

Как сообщают синоптики, стихия может стать причиной появления опасных оползней и наводнений. Западную часть страны уже накрыло сильными дождями, передает korrespondent.net.

"В префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром", – сказано в сообщении.

Тайфун также заставил власти страны провести эвакуацию людей из прибрежных районов. Еще он нарушил график движения поездов и заставил отменить 300 авиарейсов. Сообщается о 90 раненых в дополнение к двум смертельным случаям, связанным с штормом.