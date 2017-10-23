Продлен ордер на арест троих полицейских по делу Андрея Брагуцы

Ордер на арест трех полицейских, сотрудников изолятора предварительного заключения Инспектората полиции муниципия Кишинев, находящихся под следствием по делу Андрея Брагуцы, был продлен еще на 20 дней.

Соответствующее решение суд Кишинева принял 20 октября, сообщает crimemoldova.com со ссылкой на publika.md.

По информации прокуроров, задержанные полицейские работали в ночь, когда Брагуца был доставлен в полицию, но когда мужчину избивали сокамерники, они бездействовали.

Правоохранители утверждают, что в течение полутора часов Андрея Брагуцу избивали руками и ногами в различные части тела, в том числе в грудную клетку, по голове и по ногам. Мужчина стучал в дверь камеры и звал на помощь, но охранники сделали только несколько замечаний, впоследствии поступили обращения и от других заключенных, которые слышали крики, но снова меры не были приняты.

В то же время, еще 10 сотрудников изолятора, фигурирующие в том же деле, находятся под следствием на свободе, а четверо сокамерников потерпевшего содержатся в изоляторе.

Напомним, что 31-летний Андрей Брагуца умер при подозрительных обстоятельствах в тюрьме 26 августа, после задержания за превышение скорости. В результате исследований и экспертизы, представленной судмедэкспертами, было установлено, что мужчина скончался от двусторонней гнойной бронхопневмонии, а полученные телесные повреждения не связаны напрямую с причиной смерти,сообщает point.md