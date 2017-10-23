К теплу в столице подключены 10% многоэтажек

Управляющие многоквартирными домами, относящимися к муниципальному жилищному фонду Кишинёва, в большинстве своём подписали технические паспорта для поставки тепла.

На данный момент отопление получили 10% этих многоквартирных домов. Хуже обстоит дело с ассоциациями жильцов, в случае которых технические паспорта подписаны для 54% многоквартирных домов, передаёт IPN.



На сегодняшнем оперативном заседании в мэрии начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Гонтя повторно сообщил о том, что до подписания распоряжения о начале отопительного сезона во всём городе подключение жилищного фонда к теплу может осуществляться по запросу жильцов. Петру Гонтя считает, что в течение текущей недели число запросов вырастет, в связи со всё более низкой температурой воздуха.



Генеральный директор АО „Termoelectrica” Вячеслав Ене сообщил о том, что до настоящего времени к теплу было подключено около 500 объектов – как учреждений, так и жилых домов. Количество запросов от жилищного фонда продолжает расти.



Генеральный менеджер АО „Apă-Canal Chișinău” Вероника Херца отметила, что сети предприятия готовы поставлять тепло, однако количество запросов невелико. Вероника Херца призвала потребителей (физических лиц) оплатить свои долги перед поставщиком, размер которых составляет четыре миллиона леев.