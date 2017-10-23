Суд огласил приговор убийце бас-гитариста группы "Любэ"

На год и девять месяцев отправится за решетку Максим Добрый, убивший по неосторожности бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова. Такое решение 23 октября принял Дмитровский городской суд Московской области.

Максим Добрый обвинялся по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности"), напоминает ТАСС. Он также должен выплатить семье погибшего музыканта 700 тысяч рублей компенсации материального ущерба.

Конфликт между Добрым и Павлом Усановым произошел ночью 2 апреля 2016 года в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района. Чуть позже на обочине дороги Максим Добрый подкараулил музыканта и ударил кулаком в висок. Гитарист упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию музыкант скончался от полученных травм спустя 17 дней.

Прокуратура требовала посадить виновника смерти Усанова на год и 11 месяцев. Сам Максим Добрый в суде виновным себя не признал, отмечает Вести.ру.