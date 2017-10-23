В Китае нашли "царя грибов"

Пожилой житель расположенной на юго-западе Китая деревни нашел в лесу гриб, высота которого составляет 83,5 сантиметра. Находку планируется оставить расти и превратить в местную достопримечательность.

81-летний крестьянин наткнулся на гигантский гриб с несколькими шляпками, самая большая из которых в диаметре достигает 40 сантиметров, во время похода по грибы в окрестностях деревни Тэнчун в провинции Юньнань, передает Вести.ру.

После того, как новость о находке разлетелась по деревне, грибник установил вокруг "царя грибов" забор, чтобы его не повредили при фотографировании и не начали растаскивать по кусочкам.

В куньминском Институте ботаники Академии наук КНР подтвердили, что находка является съедобной.