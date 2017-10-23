"Сексистские" коллекции "Киндер-сюрпризов" стали причиной скандала

Вокруг любимых детьми шоколадных яиц Kinder Surprise разгорелся нешуточный скандал. А все дело в том, что у них «сексистские» коллекции.

В яйцах с розовой упаковкой — игрушки Hello Kitty, а в яйцах с голубой упаковкой — машинки Hot Wheels. И такая маркировка, по мнению некоторых, помогает развитию гендерных стереотипов, передает tlum.ru.

Представители компании Ferrero немного удивились выдвинутому обвинению, так как у них всего лишь разного цвета фольга, нигде нет надписей «для девочек» или «для мальчиков», и они прекрасно знают, что в эти игрушки могут играть малыши любого пола.

Но покупатели считают иначе. Пользователи твиттера обрушили гигантскую волну нападок на новую линейку яиц, обвиняя Ferrero в ретроградстве, деградации, сексизме, шовинизме и вообще во всех смертных грехах. Благо, некоторые отнеслись к этому адекватнее: «Если ваша девочка хочет автомобиль, она возьмет синий киндер. Вот и все».