Страница gasnaturalfenosa.md не работает

Компания Gas Natural Fenosa Moldova сообщила о том, что по техническим причинам, веб-страница www.gasnaturalfenosa.md не работает.

По информации Gas Natural Fenosa Moldova, на данный момент, также не могут быть осуществлены онлайн-платежи на сайте компании (https://pay.gasnaturalfenosa.md).

Оплату электроэнергии можно произвести онлайн в приложениях типа Web Banking коммерческих банков, посредством службы "Запрограммированные платежи", а также в торговых офисах предприятия, коммерческих банках или почтовых отделениях страны.

Представители компании извинились за причиненные неудобства и пообещали устранить возникшие проблемы в течение дня.