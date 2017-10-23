Патриарх Кирилл на этой неделе впервые посетит Румынию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27-28 октября впервые посетит Румынию, где примет участие в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Румынского Даниила, сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

"В программе визита участие предстоятеля Русской православной церкви в Божественной литургии в день памяти небесного покровителя Бухареста преподобного Димитирия Басарбовского, а также в мероприятиях, приуроченных к 10-летию интронизации блаженнейшего патриарха Даниила", — сказал Волков для РИА Новости.

Также состоится встреча предстоятелей Русской и Румынской церквей.

Кроме того, патриарх Кирилл выступит перед членами Священного Синода Румынского патриархата на торжественном заседании, посвященном Году памяти защитников православия при богоборческом строе в Румынии.

"На упомянутые мероприятия приглашены также предстоятели и представители ряда других поместных православных церквей", — добавил пресс-секретарь патриарха.

Он уточнил, что речь идёт не об официальном визите, а о поездке.