Курды отбили у ИГ крупнейшее месторождение нефти

Формирования Сирийских демократических сил, которых поддерживает возглавляемая США коалиция, заявили про установление контроля над крупнейшим нефтяным месторождением в провинции Дейр-эз-Зор, передает Анадолу.

На официальном сайте SDF отмечается, что силы курдов захватили нефтяное поле Аль-Омар, и добавили, что правительственные войска находятся "в трех километрах от месторождения".

Месторождение Аль-Омар долгое время находилось под контролем террористов "Исламского государства". Оно расположено на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от сирийско-иракской границы, передает korrespondent.net.