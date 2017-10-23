На замглавреда "Эха Москвы" напали с ножом в редакции

Неизвестный проник в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Эту информацию агентству Интерфакс подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Как сообщает сама радиостанция, нападавший задержан. В сообщении уточняется, что Татьяна Фельгенгауэр получила ранение в горло, но угрозы для ее жизни это ранение не представляет. Тем не менее журналистка госпитализирована.

Других подробностей инцдидента радиостанция не приводит. Анонимные источники связанного с Арамом Габреляновым канала Mash в Telegram утверждают, что нападавший пришел в редакцию вместе с еще одним человеком и перед нападением на Фельгенгауэр брызнул охраннику в лицо газом.

Татьяна Фельгенгауэрработает на радиостанции "Эхо Москвы" более 10 лет. Впервые она появилась в эфире в качестве корреспондента в 2005 году. Сейчас она работает на радиостанции ведущей и заместителем главного редактора, отмечает ВВС.