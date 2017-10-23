Мосгорсуд вынес приговор "банде чистильщиков", которая убивала бездомных жителей в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
Суд признал членов банды виновными в убийстве 15 человек и вынес приговор в отношении Павла Войтова, Елены Лобачевой, Артура Нарциссова, Владислава Каратаева и 19-летнего жителя Ярославской области. Последний на момент совершения преступлений был младше 18 лет, отмечает Лента.ру.
Войтова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого заключения, Лобачевой дали 13 лет тюрьмы с ограничением свободы на два года, Каратаеву —16 лет колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы, Нарциссову и самому младшему члену банды — по девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
21 июня присяжные в Мосгорсуде вынесли обвинительный вердикт членам «банды чистильщиков». Все подсудимые были единодушно признаны виновными в совершении всех вмененных в вину преступных эпизодов. Однако Нарциссов был признан заслуживающим снисхождения.
Как установили присяжные, предполагаемый лидер организованной преступной группировки Войтов совершил 14 убийств (пять из них — в соучастии с другими членами банды). Также на счету подсудимых покушение на убийство, грабежи и разбойные нападения. Орудовала банда в Подмосковье (Голицыно, Одинцово) и столице — в лесопарке «Кусково», на Измайловском бульваре, на Сиреневом бульваре, на улицах Брянский Пост, Шелепихинский мост, Беговая, Земляной Вал.
По версии следствия, молодые люди, «желая противопоставить себя окружающему обществу и проявить свое превосходство над ним, объединились в организованную преступную группу и совершали нападения на граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения». Речь шла о бродягах, лицах склонных к попрошайничеству и употреблению спиртного.
Войтов был задержан в марте 2015 года в Москве. На допросе он заявил, что, совершая данные преступления, хотел очистить город.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW