В одном из магазинов по улице Ион Крянгэ камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина берет товар с полки и покидает магазин, не расплатившись. Повторялись такие походы за напитком целый месяц. По словам экономического агента, ущерб составляет 1700 леев.



Было заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 13000 до 27000 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.