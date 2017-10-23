У мэра Одессы проводят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины официально подтвердило факт обысков в кабинете и дома у мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как отмечается в заявлении НАБУ, 23 октября детективы агентства под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят следственные действия в рамках расследования двух уголовных производств, открытых по фактам злоупотребления служебным положением чиновниками Одесского горсовета и подконтрольных последним частных субъектов хозяйствования — как резидентов Украины, так и офшорных юрисдикций.

В рамках одного производства ведомство расследует возможное присвоение средств городского бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог, передает dumskaya.net. Деньги перечислялись на счета подконтрольных офшорных предприятий. Второе производство касается передачи имущества КП «Международный аэропорт Одесса» в уставный капитал одноименного ООО, вследствие чего, по мнению детективов, территориальная громада понесла убытки на сумму свыше 100 млн грн.

«Обыски осуществляются по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений, а также по месту нахождения вещей и документов, которые имеют значение для уголовного производства, — говорится в заявлении. — С учетом того, что детективы проверяют версию о причастности к указанным правонарушениям мэра Одессы, обыски проводятся по месту его работы и проживания».