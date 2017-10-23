В Молдове запустили платформу для профориентации молодежи

Национальное агентство занятости (ANOFM) при поддержке проекта Международной организации труда (МОТ) "Продвижение занятости молодежи" запустили платформу для профориентации молодежи www.cariera.anofm.md.

Как сообщили Инфотаг разработчики идеи, платформа - это инновационный инструмент для руководства по выбору карьеры, для молодежи, находящейся в поиске будущей работы.



Координатор проекта МОТ Виолета Врабие отметила, что одна из проблем, с которой сталкивается молодежь сегодня, заключается в отсутствии обширной информации о необходимых навыках и соответствующих требований при трудоустройстве.



"Целью платформы является информирование молодых людей о необходимых им навыках при трудоустройстве, основанных на их индивидуальных устремлениях и предпочтениях. Создание данной платформы является одной из целей Национальной стратегии занятости на 2017-2021 годы - сопоставление образовательной системы с потребностями рынка труда", - отметила она.



По ее словам, желающие могут пройти легкий тест он-лайн, который определит их в одну из четырех категорий: работа с людьми, с информацией, с предметами, творческая работа.



"У каждой категории существует определенный список профессий. Молодые люди смогут найти информацию о 90 профессиях, где доля молодежи наиболее значительна. Профессии были отобраны на основе исследования МОТ проведенного в сентябре 2017 г. и включают описание задач, обязанностей, навыков работы, уровня образования и квалификации, перспективы на рынке труда и другие. Благодаря таким подробному описания молодые люди точно будут знать, подходят ли они для той или иной профессии", - рассказала Врабие.

