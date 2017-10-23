Из двух парков в центре Кишинева эвакуировали десятки киосков и холодильников

На прошлой неделе муниципальные службы эвакуировали из двух парков в центре Кишинева 21 киоск и 30 холодильников.

Действия мэрии связаны с ужесточением регламента об уличной торговле от 9 октября, который запрещает размещение киосков, торговых палаток и лотков на более 40 улицах Кишинева.

Управление юридических услуг примэрии сообщило, что данные меры вызвали недовольство у многих экономических агентов, некоторые из которых уже направили соответствующие иски в суд.

С другой стороны, при закрытии киосков в большинстве из них обнаружены серьезные нарушения правил торговли и финансовые махинации, передает Инфотаг.