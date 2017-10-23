Шторм сделал археологическое открытие в Ирландии

Шторм «Офелия», налетевший недавно на Ирландию, обнажил на побережье страны скелетированные останки, которые относятся к эпохе железного века.

Останки, обнаруженные на пляже в Уэксфорде, были осмотрены судебным патологоанатомом. Было установлено, что захоронение является историческим. Предварительно кости датируются периодом между 400 и 500 годами н. э. Теперь охраной древнего жителя Зеленого острова займется ирландский Национальный музей, передает Моя планета.

Пока неясно, представителем какого сообщества был найденный человек. О жизни людей той эпохи очень мало сведений. Археологические находки свидетельствуют, что тогда была распространена кремация, но это явно не наш случай. Именно в указанный период остров начинает заселяться кельтами, вытесняющими коренное население. Был ли найденный «Офелией» обитатель Ирландии представителем этого племени, сказать пока нельзя.