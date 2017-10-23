О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Шторм сделал археологическое открытие в Ирландии
// фото: moya-planeta.ru
14:17, 23 Oct 2017
просмотров 110 | комментариев 0

Шторм «Офелия», налетевший недавно на Ирландию, обнажил на побережье страны скелетированные останки, которые относятся к эпохе железного века.

Останки, обнаруженные на пляже в Уэксфорде, были осмотрены судебным патологоанатомом. Было установлено, что захоронение является историческим. Предварительно кости датируются периодом между 400 и 500 годами н. э. Теперь охраной древнего жителя Зеленого острова займется ирландский Национальный музей, передает Моя планета.

Пока неясно, представителем какого сообщества был найденный человек. О жизни людей той эпохи очень мало сведений. Археологические находки свидетельствуют, что тогда была распространена кремация, но это явно не наш случай. Именно в указанный период остров начинает заселяться кельтами, вытесняющими коренное население. Был ли найденный «Офелией» обитатель Ирландии представителем этого племени, сказать пока нельзя.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Активный, творческий день. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вы будете душой компании. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для деловых начинаний. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Не будьте неблагодарными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...