Млечный путь обзавелся "новыми" границами

Наша родная галактика, в которой находится Солнечная система вместе с Землей, оказалась почти на 26% шире, чем считалось прежде.

Как сообщила Китайская академия наук со ссылкой на астрономов из Государственной обсерватории, обозримый в ночное время с Земли галактический диск составляет в радиусе 19 килопарсеков.

Поэтому окружающая нас звездная система простирается на 38 килопарсеков, а не на 30, в чем были уверены астрономы, полагаясь на прежние исследования, передает Моя планета.

Новое же было проведено при помощи спектроскопа LAMOST — крупнейшего на Земле.

В то же время китайские ученые признали, что новые границы Млечного пути не стоит считать абсолютными. Астрономам не удалось зафиксировать границы окончательно из-за звездного гало, ускользающего от наблюдений.

Определение новых границ Млечного пути может помочь в изучении процесса расширения вселенной, формирования галактик, а также появления новых звезд.