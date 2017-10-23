СМИ: Россия начала антитеррористические учения на Байконуре

В городе Байконур в Казахстане в ночь на понедельник начались антитеррористические учения Гроза – Байконур 2017. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

По его данным, первый этап учений проходит в виде командно-штабной тренировки, в ходе которой в городской администрации и силовых структурах развертываются оперативные штабы, отрабатывается их взаимодействие и управление городским хозяйством в условиях теракта.

Параллельно силовики проводят локальные учения в своих подразделениях, тренируясь в сборе по команде "Тревога" и отработке своих действий в рамках антитеррористических мероприятий, передает korrespondent.net.

"Горячая" фаза учений должна начаться 25 октября с "захвата" административного здания филиала ФГУП "ЦЭНКИ" – "Космический центр "Южный" (расположенного на центральной площади города) условными террористами. Предполагается проведение переговоров с "террористами", сбор ресурсов для выполнения их требований и силовая операция по освобождению "заложников". Учения завершатся 27 октября", – рассказал источник.