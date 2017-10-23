В Молдове проведут Национальный день озеленения

Около трех миллионов саженцев деревьев и кустарников будут посажены в Молдове в Национальный день озеленения, 28 октября. Об этом объявил в ходе пресс-конференции министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Бытка.

«Для обеспечения проведения мероприятий правительство утвердило План мероприятий по озеленению, в котором предусмотрено озеленение около 555 га. Также будут проведены работы по содействию естественному восстановлению и посадке лесных культур на площадях в 250 га», - уточнил министр.

По требованию властей, экономических агентов и желающих принять участие в мероприятиях Агентство «Молдсилва» предоставит необходимый посадочный материал для проведения Национального дня озеленения.

По словам директора агентства Иона Харалампова, 34 питомника в лесхозах приготовили для проведения кампании около 10 млн. саженцев. «У нас есть качественный материал по разумным ценам. В зависимости от вида, цена саженца колеблется между 15 и 60 леев», - отметил он.

Национальный день озеленения проводится согласно президентскому указу с 1995 года, отмечает Молдпрес.