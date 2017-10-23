По его словам, причиной этого может служить отсутствие ограничителей скорости, передает IPN. Эдуард Мушук уточнил, что вблизи не всех учебных заведений не установлены ограничители скорости. Они есть только у половины из них.



Из анализа статистики следует, что большинство аварий происходят в течение дня, когда на улице достаточно светло. Приводят к авариям превышения скорости и несоблюдение дистанции, рассказал Эдуард Мушук. По сравнению с предыдущими годами, возросло и количество ДТП с вовлечением нескольких машин.



На прошлой неделе в муниципии Кишиневе было зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 47 человек получили травмы и один человек погиб. Всего в авариях было вовлечено 14 пешеходов – трое пересекли улицы в неположенном месте, а 11 были травмированы на пешеходном переходе.