Либералов зарегистрировали на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ

Либеральную партию зарегистрировали в качестве участника на местном референдуме по вопросу отстранения от должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции лидер ЛП Михай Гимпу.

Он уточнил, что в ходе предвыборной кампании ЛП будет призывать жителей столицы не ходить на референдум 19 ноября, передает Молдпрес.

«ЛП приняла решение подать заявление на участие в этом референдуме, чтобы защитить честь и достоинство мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Жаль, что в референдуме позволили участвовать партиям, но не самому Киртоакэ, против которого и организован плебисцит. Тем не менее, мы уверены, что мы повторим победы предыдущих выборов», - заявил Гимпу.

Ранее регистрацию прошла Партия социалистов.

Референдум по вопросу отстранения Дорина Киртоакэ состоится 19 ноября. Чтобы отстранить его от должности необходимо более 160 тыс. голосов. Для признания референдума состоявшимся, необходимо участие как минимум 647 тыс. граждан - трети избирателей, внесенных в списки.