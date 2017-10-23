Найденные в Германии зубы нарушили представления об истории человечества

Группа немецких археологов обнаружила загадочный набор зубов, который может перевернуть наши представления об истории человечества, сообщает в среду Музей естественной истории в Майнце.

Зубы были обнаружены учеными, просеивающими гравий и песок на месте прежнего течения реки Рейн. Этот район известен как очаг ископаемых с 1820 года, когда были найдены первые окаменелости обезьян. С 2001 года на этом месте обнаружено 25 новых видов, передает Моя планета со ссылкой на DW.

Зубы были обнаружены рядом с останками вымершего рода лошади, что помогло датировать находку.

Эти окаменевшие костные образования, скорее всего, не принадлежат каким-либо видам, обнаруженным ранее в Европе или Азии. По форме зубы наиболее близки к тем, что были у самых первых известных предков человека Люси (Australopithecus afarensis) и Арди (Ardipithecus ramidus), найденных в Эфиопии.

Однако найденные в Германии зубы по меньшей мере на 4 млн лет старше африканских скелетов, и ученые были настолько озадачены, что откладывали публикацию о находке целый год.

«Это потрясающая удача, но также и великая загадка», — говорит руководитель команды исследователей Герберт Лутц.

«Не хочу слишком драматизировать, но я бы предположил, что нам придется начать переписывать историю человечества с сегодняшнего дня», — сказал мэр Майнца Майкл Эблинг на пресс-конференции, посвященной находке.