ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с автомобилем.

Источник