В Лондоне ввели сборы за въезд в центр для старых машин

Власти Лондона ввели сборы для старых машин с высоким уровнем выхлопов за проезд в центре Лондона. Новые меры вступают в силу утром 23 октября, они направлены на улучшение качества воздуха в столице Великобритании.

Сборы коснутся владельцев бензиновых и дизельных автомобилей, зарегистрированных в основном до 2006 года. С учётом уже существующего сбора за въезд в центр Лондона, который составляет 11,5 фунта (около 873 рублей), сумма сбора для владельцев старых машин составит 21,5 фунтов (около 1632 рублей). Плата взимается за проезд по центру города с 07.00 до 18.00 часов.

Сбор утвердили после того, как Высокий суд Лондона постановил, что меры, принятые британским правительством, не удовлетворяют требованиям ООН по ограничению уровня двуокиси азота в воздухе.

В июле правительство Великобритании объявило запрет на продажу машин на бензине и дизельном топливе с 2040 года. Запрет стал частью правительственного плана по очистке воздуха и улучшению качества окружающей среды, передает tjournal.ru.