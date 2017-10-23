Мать и трое детей отравились угарным газом в Сынджерейском районе

Три брата и их мама отравились угарным газом из-за неисправной печи. Инцидент произошел ночью 21 октября в селе Бэлэшешть, Сынджерейского района.

36-летней женщине и троим ее детям в возрасте 16, 13 и 6 лет потребовалась медицинская помощь. Их госпитализировали в районную больницу. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пользования печей и электронагревателей, в том числе - гасить огонь в топках перед сном и проветривать хорошо помещения.

С начала осени из-за неисправных печей медицинская помощь потребовалась 12 гражданам, отравившимся угарным газом.