Новый прибор сможет определить аллергию за 5 минут

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование прибора abioSCOPE для тестирования на аллергии за 5 минут.

Аппарат разработали учёные из Швейцарского федерального института технологий в Лозанне. На создание abioSCOPE у них ушло 7 лет. Исследователи называют его «самым быстрым тестом на аллергии в мире». Вместе с самим устройством учёные разработали платформу для его использования, включая одноразовые капсулы для тестирования.

AbioScope смешивает кровь с реагентом. После этого получившуюся смесь размещают на плате, похожей на DVD-диск, и устройство проводит сложные молекулярные манипуляции. Первые результаты появляются на экране уже через 5 минут после начала тестирования, а полные — ещё через 3 минуты.

Пока что abioSСOPE может работать только с четырьмя видами аллергии: на собак и котов, траву и пыльцу деревьев. Для его работы достаточно одной капли крови.

После получения разрешения FDA abioSCOPE могут начать использовать в США с 2018 года, передает tjournal.ru.