Памятник первой кошке-космонавту может появиться во Франции

Креативный директор компании Anomaly London Мэтью Гай начал сбор средств на установку памятника первой кошке, слетавшей в космос, по имени Фелисетт. Кампания стартовала 18 октября, и из требуемых 40 тысяч фунтов удалось собрать около 10 тысяч фунтов.

Гай объявил о сборе денег в 54-годовщину полёта Фелисетт в космос: 18 октября ракета с кошкой стартовала с космодрома Хаммагир во Франции. На высоте 160 километров капсула с животным отделилась и на парашюте вернулась на Землю. В следующие три месяца её изучали в лаборатории, после чего усыпили для продолжения исследований, передает tjournal.ru.

Проект памятника Фелисетт. Фото Kickstarter

За пожертвования на памятник предложили аксессуары с принтом Фелисетт: сумки, блокноты, постеры на стену и 30-сантиметровую копию статуи из Парижа с упоминанием на мемориальной доске.

Пример рисунка с принтов для тех, кто пожертвует деньги на памятник Фелисетт. Фото Kickstarter

По мнению Гая, люди совсем забыли о первой кошке в космосе и помнят только о шимпанзе и собаках. Он отметил, что Фелисетт, как и другие звери, не выбирала такую участь и стала участником научного эксперимента. Чтобы увековечить память о ней, энтузиаст хотел бы установить 1,5-метровый бронзовый памятник в Париже, откуда она родом.

"Есть противоречивые теории о происхождении Фелисетт: купили ли её у торговца животными или поймали на улицах Парижа. В любом случае, она была одной из 14 кошек, подготовленных для полёта в космос." - говорит автор кампании по сбору денег на памятник Фелисетт.

Как добавил Гай, у космической кошки не было имени, чтобы исследователи не привязывались к животному. Из-за этого даже появился миф о том, что на самом деле в космос летал кот Феликс.