Молния едва не убила подростка на глазах матери. ВИДЕО

Жительница Аргентины сняла на мобильный телефон момент, когда молния ударила в землю буквально в шаге от ее 12-летнего сына, который вышел во двор их дома с зонтом.

На записи, сделанной Каролиной Котур в городе Посадас в провинции Мисьонес на северо-востоке страны видно, как подросток, который стоял с зонтом под потоками воды из водосточной трубы, выходит на середину двора.

В этот момент с неба рядом бьет молния, и тут же загорается ограда участка. Женщина с криком роняет телефон из рук. К счастью, мальчик не пострадал, передает Вести.ру.