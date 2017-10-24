Новый министр обороны Еуджен Стурза принесет присягу уже сегодня

Сегодня, 24 октября, Еуджен Стурза, чья кандидатура была выдвинута правительством на пост министра обороны, принесет присягу. Церемония состоится в государственной резиденции.

Кандидатура Еуджена Стурзы была дважды отклонена президентом Игорем Додоном, передает tv8.md.

"Я в качестве главы государства не согласен на то, чтобы во главе национальной армии была некомпетентная и политизированная кандидатура. Любая попытка ее назначения без президентского указа станет незаконной. Такой "министр" будет нелегитимным. Его не признает ни президентура, ни армия, ни граждане. Генеральская честь не позволит военным быть под руководством министра-выскочки, навязанного неконституционными способами", - уточнил тогда Игорь Додон.

После отказа президента, правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в случае отказа президента подписать указ, он может быть замещен. Временное исполнение обязанностей президента обеспечивается главой парламента или премьер-министром.

С 2009 по 2013 год Еуджен Стурза был советником премьер-министра РМ в правительстве Филата, а в период с 2013 по 2015 годы он занимал должность руководителя аппарата премьер-министра РМ в правительстве Лянкэ.