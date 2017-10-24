12 декабря 2017 будет принято решение по делу Владимира Филата

Высшая судебная палата объявила, что 12 декабря 2017 года примет решение по приемлемости жалобы на отмену решения суда по делу Владимира Филата. Информация была опубликована на сайте Высшей судебной палаты.

27 июня 2017 года Влад Филат был приговорен к 9 годам тюрьмы судом сектора Буюканы, передает unimedia.info.

Также, бывший премьер был оштрафован на 60 000 леев и у него конфисковали имущество на сумму 791 млн леев.

В сентябре 2017 года, Адвокатский дом Popa și Asociații объявил о подаче в Высшую судебную палату заявления на отмену решения по делу бывшего премьера РМ Влада Филата.

Адвокат Игорь Попа потребовал, чтобы Высшая судебная палата отменила вердикты национальных судов, пересмотрела дело и вынесла новое решение об оправдании и освобождении из-под стражи Влада Филата.

В августе 2017 года Влад Филат подал заявление в Европейский суд по правам человека. Бывший премьер-министр пожаловался на то, что на протяжении судебного процесса были нарушены многие его права, которые гарантируются Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а именно ст. 3 протокола №1 относительно ст. 13 Конвенции, ст. 6, 8, 18 Конвенции.

В 2015 году Влад Филат подал в Европейский суд по правам человека жалобу "Филат против Молдовы", которая касается нарушения условий содержания в тюрьме №13, задержания и незаконного ареста.

Влад Филат настаивает на своей невиновности и утверждает, что является жертвой сведения счетов, которое было задумано председателем ДПМ Владимиром Плахотнюком.