В Молдове растет спрос на ипотеку

В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты. По данным госпредприятия "Кадастру", в третьем квартале этого года зарегистрировали примерно шесть с половиной тысяч подобных сделок.

Почти на 80% больше, чем годом ранее. Примерно треть сделок заключили в Кишинёве и пригородах.



Эксперты говорят, что спрос на ипотечные кредиты обусловлен в первую очередь снижением базисной ставки.

По данным Национального банка, в сентябре средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 9,8%, это на 3,7 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.







