Кабмин пытается наладить диалог с румынской компанией "Дедеман"

Правительство намерено возобновить переговоры с румынской компанией "Дедеман".

Кабмин решил вмешаться, когда инвестор отказался от намерения открыть торговый центр в Кишиневе, сославшись на препятствия со стороны муниципальных властей.

Фирма долго и безуспешно пыталась получить разрешение на строительство, в которое намеревались вложить 20 миллионов долларов. Глава экономического совета при главе кабмина Ион Лупан рассказал, что премьер потребовал изучить ситуацию и найти решение проблемы.

По словам Лупана, в муниципальном совете руководствуются частными интересами, ограничивая доступ инвесторов на молдавский рынок.



"Дедеман" объявил о намерении открыть представительство в Кишиневе в 2014 году. По предварительной договоренности, торговый центр должны были построить на месте заброшенного завода. Муниципальный совет блокирует проект с декабря прошлого года.