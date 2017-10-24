Хакеры атакуют молдавских импортеров

В Молдове участились информационные преступления против фирм-импортеров. Об этом сообщает Национальный инспекторат расследований.

По данным Центра по борьбе с информационными преступлениями, хакеры с помощью вредоносных программ получают доступ к переписке предпринимателей и перехватывают сообщения об условиях поставок и оплате.

Злоумышленники меняют банковские реквизиты, и импортеры делают переводы на подставные счета. Деньги с них тут же снимают, так что отменить транзакцию невозможно. Для предотвращения таких случаев следователи рекомендуют соблюдать меры предосторожности - не открывать неизвестные ссылки и сообщения с незнакомых адресов.







