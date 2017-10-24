Дело Андрея Брагуцы: трое полицейских и четверо заключённых предстанут перед судом

Трое полицейских и четверо заключённых, проходящих по делу о гибели Андрея Брагуцы, предстанут перед судом. Прокуроры закончили расследование в их отношении.

Правоохранителей обвиняют в бездействии. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания. Сейчас полицейские находятся под домашним арестом, а заключённые - под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.



Расследование в отношении остальных десятерых правоохранителей продолжится. Их обвиняют в бесчеловечном отношении к задержанному.



Напомним, Андрея Брагуцу задержали 15 августа за оскорбление патрульных. Он скончался 26 августа в больнице тюрьмы Прункул от гнойной пневмонии.





