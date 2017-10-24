Серия самоубийств подростков произошла в Украине

В городе Погребище Винницкой области произошла серия самоубийств подростков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в городе паника. Люди говорят о деяниях дьявола, секте и влиянии социальных сетей, пишет korrespondent.net

Так, 17 сентября покончил с жизнью 17-летний Влад Марнопольський. Он повесился на турнике во дворе. В полиции отметили, что уголовное производство было закрыто, ведь установлено, что самоубийство парень совершил сам. Известно, что с друзьями, в семье у него не было конфликтов. Есть предположения, что подросток попал под влиянии соцсетей.

А уже 7 октября ушел из жизни 18-летний Юрий Мельник. Парень не имел аккаунтов в соцсетях и ни с кем не конфликтовал. Влада он не знал, поэтому его смерть – полная загадка. В полиции открыли уголовное производство. Сейчас идет следствие. Отмечается, что склонность к самоубийству у Юрия прослеживались уже давно.

Вскорые после этого ушел из жизни 18-летний Вадим Протопиш. Он был одноклассником Юрия. По предварительной версии, он встречался с девушкой, а родители были против их отношений. Очередной конфликт по поводу этой ситуации и довел парня до самоубийства.